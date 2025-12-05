Coraggio della Speranza XVII edizione del Meeting del Volontariato | incontri dibattiti dialoghi e confronti
“Coraggio della Speranza” è il titolo scelto per il XVII Meeting del Volontariato, che vuole rappresentare l’atto di scegliere, consapevolmente e attivamente, di credere in un futuro migliore e di adoperarsi per costruirlo, nonostante le difficoltà e le evidenze contrarie.È stato presentato. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Il Coraggio dell'Educazione – Per una pedagogia della speranza Venerdì 12 dicembre – ore 18:30 Teatro Kursaal Santalucia – Bari La speranza è un verbo: non si attende, si pratica. Il secondo incontro del Meeting invita giovani e volontari a non restare f