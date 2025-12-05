Coppa Italia Zaccagni fa esplodere l' Olimpico | battuto il Milan 1-0 Biancocelesti ai quarti

Lazio - Milan 1-0 Marcatore: 34' st Zaccagni Lazio (4-3-3): Mandas 6; Marusic 6.5, Gila 6, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (26' st Tavares 6); Guendouzi 6, Vecino 6 (13' st Dele-Bashiru 6), Basic 6.5; Isaksen 6 (37' st Cancellieri sv), Castellanos 5.5 (13' st Noslin 6.5), Zaccagni 7 (37' st Pedro sv). In panchina: Provedel, Furlanetto, Patric, Dia, Belahyane, Provstgaard, Lazzari. Allenatore: Sarri 6.5.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Coppa Italia, Zaccagni fa esplodere l'Olimpico: battuto il Milan 1-0. Biancocelesti ai quarti

