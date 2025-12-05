Coppa Italia Lazio Milan 1-0 Ecco com’è andata la sfida dell’Olimpico
di Angelo Ciarletta Coppa Italia, la Lazio batte il Milan per 1-0 grazie ad un gol di Zaccagni e accede al turno successivo della Coppa Italia. È finita da pochi minuti la sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia tra la Lazio e il Milan. Dopo le polemiche per la sfida di campionato di qualche giorno fa, vinta dai rossoneri per 1-0 a San Siro, questa volta ad imporsi sono stati i biancocelesti. LEGGI ANCHE: Coppa Italia, Bologna Parma 2-1: decisiva la rete nel finale di Castro! Ecco com’è andata Decisiva la rete di Mattia Zaccagni, che di testa ha trafitto Maignan regalando una grande gioia ai suoi tifosi, e una sorta di rivincita ai suoi compagni dopo i fatti dello scorso weekend. 🔗 Leggi su Internews24.com
