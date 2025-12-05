Coppa Italia Lazio-Milan 1-0 biancocelesti ai quarti

La Lazio supera 1-0 il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia e vola ai quarti di finale della competizione. La squadra guidata da Maurizio Sarri ha la meglio sui rossoneri di Max Allegri grazie a un gol siglato da Zaccagni all'80esimo, conquistando così il diritto di sfidare al prossimo turno il Bologna, detentore del trofeo e vittorioso oggi 2-1 contro il Parma. "Chi vince ha sempre ragione. Era una partita bloccata, abbiamo avuto due occasioni dove non abbiamo fatto gol, poi abbiamo preso gol in un'occasione dove dovevamo difendere meglio. Dispiace uscire dalla Coppa Italia, era una competizione a cui tenevamo, ma non è un passo indietro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0, biancocelesti ai quarti

