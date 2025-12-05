Coppa Italia la Lazio batte il Milan e conquista i quarti

AGI - La Lazio vola ai quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti battono il Milan 1-0 all' Olimpico di Roma e si prendono la rivincita della sconfitta di pochi giorni fa in campionato. Match bloccato nel primo tempo e ravvivato nella seconda frazione da qualche spunto degli ospiti, a cui manca il "killer instinct" in zona gol. A deciderla è il colpo di testa di Zaccagni (79'), che batte Maignan (autore anche oggi di un paio di grandi interventi) su calcio d'angolo di Nuno Tavares. La squadra di Sarri accede ai quarti di finale, dove affronterà il Bologna, che ha battuto 2-1 in rimonta il Parma. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Coppa Italia, la Lazio batte il Milan e conquista i quarti

