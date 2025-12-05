Coppa Italia la Lazio batte il Milan di Allegri | decide il gol di Zaccagni
Chi di corto muso ferisce, di corto muso perisce. Questa, in estrema sintesi, potrebbe essere la sintesi dell’ottavo di finale di Coppa Italia che ha visto i padroni di casa della Lazio rendere il favore al Milan e staccare il biglietto per il quarto di finale contro il Bologna. La gara dell’Olimpico è vissuta per lunghi tratti sul predominio territoriale dell’undici di Sarri, che però non riusciva a impensierire l’attenta difesa rossonera. Nel secondo tempo il Milan è più pericoloso, attacca con maggiore convinzione e spreca malamente un paio di occasioni, inclusa una chance monumentale capitata sui piedi di Leao. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
