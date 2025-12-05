La Lazio supera 1-0 il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia e vola ai quarti di finale della competizione. La squadra guidata da Maurizio Sarri ha la meglio sui rossoneri di Max Allegri grazie a un gol siglato da Zaccagni all’80esimo, conquistando così il diritto di sfidare al prossimo turno il Bologna, detentore del trofeo e vittorioso oggi 2-1 contro il Parma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Coppa Italia 2025-2026, Lazio-Milan 1-0: biancocelesti ai quarti