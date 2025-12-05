Coppa Italia 2025-2026 Lazio-Milan 1-0 | biancocelesti ai quarti

Lapresse.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio supera 1-0 il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia e vola ai quarti di finale della competizione. La squadra guidata da Maurizio Sarri ha la meglio sui rossoneri di Max Allegri grazie a un gol siglato da Zaccagni all’80esimo, conquistando così il diritto di sfidare al prossimo turno il Bologna, detentore del trofeo e vittorioso oggi 2-1 contro il Parma.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

coppa italia 2025 2026 lazio milan 1 0 biancocelesti ai quarti

© Lapresse.it - Coppa Italia 2025-2026, Lazio-Milan 1-0: biancocelesti ai quarti

Altri contenuti sullo stesso argomento

coppa italia 2025 2026Tabellone Coppa Italia 2025/2026, le partite: sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali - Dopo il successo del Bologna, la Coppa Italia ricomincia ad agosto 2025 per concludersi a maggio 2026 con la finalissima. Scrive goal.com

coppa italia 2025 2026Tabellone Coppa Italia 2025/2026, il calendario con partite e accoppiamenti dagli ottavi alla finale - Da martedì 2 dicembre fino al prossimo 27 gennaio sono di scena gli ottavi di finale in cui esordiscono tutte le big per la Coppa Italia 2025- Riporta fanpage.it

coppa italia 2025 2026Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Da sport.virgilio.it

coppa italia 2025 2026Accoppiamenti Quarti Coppa Italia 2025/2026: orari e date - Il quadro completo riguardante gli Accoppiamenti Quarti di Finale Coppa Italia 2025/2026: Qualificate, Calendario, Date, Orari e diretta TV ... Riporta sportnotizie24.com

coppa italia 2025 2026Coppa Italia 2025-2026: Bologna-Parma, le probabili formazioni - Il Bologna, squadra detentrice del trofeo, fa il suo esordio stagionale in Coppa Italia affrontando alle 18 allo Stadio Renato Dall’Ara il Parma nel primo dei due ottavi di finale odierni. sportal.it scrive

coppa italia 2025 2026Coppa Italia 2025/26 Esclusiva Mediaset: Programma e Telecronisti Ottavi di Finale - Coppa Italia 2025/26, ottavi di finale in diretta su Italia 1Juventus- Come scrive digital-news.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia 2025 2026