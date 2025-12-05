Coppa Italia 2025-2026 Lazio-Milan 1-0 | biancocelesti ai quarti
La Lazio supera 1-0 il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia e vola ai quarti di finale della competizione. La squadra guidata da Maurizio Sarri ha la meglio sui rossoneri di Max Allegri grazie a un gol siglato da Zaccagni all’80esimo, conquistando così il diritto di sfidare al prossimo turno il Bologna, detentore del trofeo e vittorioso oggi 2-1 contro il Parma. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
?Official: Juventus will face Bologna or Lazio in the Coppa Italia semi-finals, if they manage to eliminate Atalanta. Vai su X
Coppa Italia, Lazio-Milan 0-0 dopo 45’: biancocelesti pericolosi con Basic e Isaksen Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/coppa-italia-ottavi-atalanta-genoa-napoli-cagliari-inter-venezia - facebook.com Vai su Facebook
Tabellone Coppa Italia 2025/2026, le partite: sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali - Dopo il successo del Bologna, la Coppa Italia ricomincia ad agosto 2025 per concludersi a maggio 2026 con la finalissima. Scrive goal.com
Tabellone Coppa Italia 2025/2026, il calendario con partite e accoppiamenti dagli ottavi alla finale - Da martedì 2 dicembre fino al prossimo 27 gennaio sono di scena gli ottavi di finale in cui esordiscono tutte le big per la Coppa Italia 2025- Riporta fanpage.it
Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Da sport.virgilio.it
Accoppiamenti Quarti Coppa Italia 2025/2026: orari e date - Il quadro completo riguardante gli Accoppiamenti Quarti di Finale Coppa Italia 2025/2026: Qualificate, Calendario, Date, Orari e diretta TV ... Riporta sportnotizie24.com
Coppa Italia 2025-2026: Bologna-Parma, le probabili formazioni - Il Bologna, squadra detentrice del trofeo, fa il suo esordio stagionale in Coppa Italia affrontando alle 18 allo Stadio Renato Dall’Ara il Parma nel primo dei due ottavi di finale odierni. sportal.it scrive
Coppa Italia 2025/26 Esclusiva Mediaset: Programma e Telecronisti Ottavi di Finale - Coppa Italia 2025/26, ottavi di finale in diretta su Italia 1Juventus- Come scrive digital-news.it