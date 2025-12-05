Coppa Italia 2025-2026 Lazio-Milan 1-0 Allegri | Ora obiettivo Champions League

La Lazio supera 1-0 il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia e vola ai quarti di finale della competizione. La squadra guidata da Maurizio Sarri ha così la meglio sui rossoneri di Max Allegri. Ora dovrà sfidare il Bologna. Allegri: “Spiace uscire da Coppa Italia, ma ora bisogna guardare avanti”. “Chi vince ha sempre ragione. Era una partita bloccata, abbiamo avuto due occasioni dove non abbiamo fatto gol, poi abbiamo preso gol in un’occasione dove dovevamo difendere meglio. Dispiace uscire dalla Coppa Italia, era una competizione a cui tenevamo, ma non è un passo indietro. Bisogna essere arrabbiati quando si è eliminati, c’è dispiacere perché era un obiettivo ma bisogna guardare avanti in vista delle prossime partite di campionato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

