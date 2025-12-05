Coppa Italia 2025-2026 Lazio-Milan 1-0 Allegri | Ora obiettivo Champions League
La Lazio supera 1-0 il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia e vola ai quarti di finale della competizione. La squadra guidata da Maurizio Sarri ha così la meglio sui rossoneri di Max Allegri. Ora dovrà sfidare il Bologna. Allegri: “Spiace uscire da Coppa Italia, ma ora bisogna guardare avanti”. “Chi vince ha sempre ragione. Era una partita bloccata, abbiamo avuto due occasioni dove non abbiamo fatto gol, poi abbiamo preso gol in un’occasione dove dovevamo difendere meglio. Dispiace uscire dalla Coppa Italia, era una competizione a cui tenevamo, ma non è un passo indietro. Bisogna essere arrabbiati quando si è eliminati, c’è dispiacere perché era un obiettivo ma bisogna guardare avanti in vista delle prossime partite di campionato. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Milan sconfitto alla prima giornata di Serie A e fuori agli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio come il Napoli 2024/25 vincitore dello scudetto: la squadra di Allegri vi ricorda quella di Conte? - facebook.com Vai su Facebook
Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, #Allegri prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: "La cosa positiva è che stanno bene tutti. Ora però non dobbiamo deprimerci, prepareremo bene la gara col Torino". Vai su X
Tabellone Coppa Italia 2025/2026, le partite: sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali - Dopo il successo del Bologna, la Coppa Italia ricomincia ad agosto 2025 per concludersi a maggio 2026 con la finalissima. Da goal.com
Tabellone Coppa Italia 2025/2026, il calendario con partite e accoppiamenti dagli ottavi alla finale - Da martedì 2 dicembre fino al prossimo 27 gennaio sono di scena gli ottavi di finale in cui esordiscono tutte le big per la Coppa Italia 2025- Riporta fanpage.it
Accoppiamenti Quarti Coppa Italia 2025/2026: orari e date - Il quadro completo riguardante gli Accoppiamenti Quarti di Finale Coppa Italia 2025/2026: Qualificate, Calendario, Date, Orari e diretta TV ... Scrive sportnotizie24.com
Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Cagliari, gara che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia! 17:30 - Cagliari: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Come scrive sport.virgilio.it
Coppa Italia 2025-2026: Bologna-Parma, le probabili formazioni - Il Bologna, squadra detentrice del trofeo, fa il suo esordio stagionale in Coppa Italia affrontando alle 18 allo Stadio Renato Dall’Ara il Parma nel primo dei due ottavi di finale odierni. Scrive sportal.it
Coppa Italia 2025-2026, Lazio-Milan 1-0: biancocelesti ai quarti - 0 il Milan negli ottavi di finale di Coppa Italia e vola ai quarti di finale della competizione. Scrive msn.com