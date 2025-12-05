CoopVoce EVO 200 per Natale a soli 6,90€ e regala il primo mese
CoopVoce EVO 200 per Natale ha due regali per chi effettua la portabilità del numero: 1) il costo di 6,90€ invece di 7,90€ e 2) costo di attivazione e primo mese sono completamente gratuiti. Si tratta di una delle offerte mobile natalizie più interessanti per chi cerca tanti giga, una rete affidabile e costi sotto controllo. La promo è attivabile fino al 7 gennaio 202 5 e mette sul tavolo un pacchetto estremamente competitivo: 200 GB, minuti illimitati e 1000 SMS a soli 6,90€ al mese. Natale con ho Mobile: un mese gratis per chi attiva l’offerta entro il 7 gennaio. Perché scegliere CoopVoce EVO 200. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
