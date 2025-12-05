Convocati Como per l’Inter le scelte di Fabregas | due ritorni tra le fila dei lariani

Inter News 24 . L’elenco completo dei 24 giocatori. Cesc Fabregas, l’ambizioso allenatore del Como, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la difficile trasferta di San Siro. Per la sfida di domani sera contro l’ Inter, il tecnico spagnolo ha chiamato a raccolta 24 giocatori, preparando la squadra ad affrontare la corazzata guidata da Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: Conferenza stampa Fabregas pre Inter Como: «Vicino all’Inter in estate? Vi spiego com’è andata» Buone notizie per i lariani, che ritrovano due pedine: rientra il giovane talento offensivo Assane Diao e torna disponibile anche il difensore Ivan Smolcic. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Convocati Como per l’Inter, le scelte di Fabregas: due ritorni tra le fila dei lariani

