Convegno nazionale sull’obesitià al polo Unicam

A San Benedetto un convegno nazionale sull’obesità. Lo organizza Federfarma. L’iniziativa si terrà sabato 13 dicembre dalle 9 nel polo Unicam di San Benedetto, sede del corso di biologia della nutrizione, e affronterà il tema dell’obesità come malattia cronica, come definito dalla legge del 2025 dedicata alla prevenzione. Federfarma Marche, con il patrocinio degli Ordini dei farmacisti delle Marche e di Utifar, ha promosso questo appuntamento rivolto a sanitari, farmacisti e istituzioni del settore salute. Verranno esaminati gli aspetti clinici, diagnostici e terapeutici, con attenzione al ruolo della farmacia di comunità nella prevenzione, nell’educazione e nella tutela del paziente-cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

