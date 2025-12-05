Controllo del territorio Chiassai plaude l' azione di forze dell' ordine e municipale
Il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini esprime soddisfazione per i risultati ottenuti nel territorio nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione, realizzati da agosto a oggi, ininterrottamente ogni settimana, attraverso numerose operazioni coordinate tra tutte le Forze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Questura di Siracusa rafforza il controllo del territorio ad Avola. Oltre 100 identificazioni, sanzioni al codice della strada e chiusura di un esercizio pubblico #ControlliPolizia ? - facebook.com Vai su Facebook
Il Sindaco Silvia Chiassai Martini accoglie il Questore Tatarelli - Arezzo, 7 novembre 2025 – Il Sindaco Silvia Chiassai Martini accoglie il Questore Tatarelli e presenta il report dei Servizi straordinari di controllo del territorio. Secondo lanazione.it
Servizi straordinari di controllo del territorio, il bilancio - Identificate 95 persone, delle quali 15 sono risultate positive per precedenti di polizia, e controlli su 37 veicoli. Secondo ansa.it