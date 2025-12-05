Controllo del territorio Chiassai plaude l' azione di forze dell' ordine e municipale

Il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini esprime soddisfazione per i risultati ottenuti nel territorio nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione, realizzati da agosto a oggi, ininterrottamente ogni settimana, attraverso numerose operazioni coordinate tra tutte le Forze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

