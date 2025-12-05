Contro le tensioni sociali Treccani sceglie la parola ' fiducia' Pantone il bianco

AGI - In un periodo segnato da incertezze geopolitiche e tensioni sociali, la Treccani ha scelto " fiducia " come parola dell'anno 2025. Sulla stessa scia, anche Pantone che ieri ha rivelato il suo colore del 2006: un bianco marshmellow per portare dolcezza ed equilibrio in vite segnate dal caos. Dopo aver premiato "rispetto" nel 2024, l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana punta ora l'attenzione su un concetto che diventa essenziale per affrontare il futuro con serenità e speranza, rafforzando legami solidi e affidabili tra individui, comunità e istituzioni. Definita dal Dizionario dell'italiano Treccani 100 come "l'atteggiamento di tranquilla sicurezza che nasce da una valutazione positiva di una persona o di un gruppo di persone, verso altri o verso sé stessi", la "fiducia" si manifesta in molteplici dimensioni: personale, sociale e comunitaria. 🔗 Leggi su Agi.it

