Contributi a fondo perduto per i pescatori danneggiati dalle calamità
FASANO - La città di Fasano esprime la sua attenzione e il suo impegno verso il fondamentale comparto della pesca locale, lanciando un avviso pubblico mirato a sostenere gli operatori delle marinerie di Savelletri e Torre Canne. Attraverso l'erogazione di contributi una tantum a fondo perduto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
