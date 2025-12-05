Continua l’occupazione di Piazza Plebiscito | immaginate il delirio di 10mila fan alla finale XFactor

Non ha vinto Roberto Fico perché è il più bravo, ma solo perché ben oltre il 50% non sono andati a votare. Dunque hanno vinto loro il partito più numeroso d’Italia ma il meno ascoltato, gli astensionisti, alle ultime elezioni per il presidente della Regione. Il peggior record di non votanti registrato nelle storia della Campania. Dalla piazza virtuale del campo largo alla piazza reale che pure è un altro problema. Povera Piazza Plebiscito, simbolo italiano più eclatante della mala amministrazione. Ma ’sto governo di destra dove guarda, sempre dalla parte sbagliata? Il sindaco Manfredi, il supersindaco, presidente dell’Anci, associazione nazionale dei Comuni d’Italia, cioè proprio quello che dovrebbe dare il buon esempio, fa propaganda, come la destra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Continua l’occupazione di Piazza Plebiscito: immaginate il delirio di 10mila fan alla finale XFactor

