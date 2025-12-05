Continua l’epidemia di infortuni muscolari va ko anche Atta dell’Udinese | rischia di saltare il Napoli

Continua la strage di infortuni muscolari in Serie A. Stavolta a pagare dazio è l'Udinese, che dovrà fare a meno del centrocampista Arthur Atta per svariate partite. Il francese ha riportato lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e rischia di saltare la sfida di campionato contro il Napoli del 14 dicembre. A riferire la notizia è stato lo stesso club bianconero tramite i propri canali ufficiali. Udinese, Atta va k.o: il comunicato del club. Di seguito la nota dei friulani: "Udinese Calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

