Conti-Macii argento dorato al veleno | 2° posto con polemiche al Grand Prix

PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Venerdì 5 dicembre a Nagoya (Giappone) la bergamasca Sara e Niccolò si confermano nel «free» col primato italiano dietro a Miura e Kihara. Ma il punteggio dei padroni di casa è contestato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Conti-Macii, argento dorato al veleno: 2° posto con polemiche al Grand Prix

