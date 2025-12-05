Conte-Spalletti a Napoli panchine contro per la prima volta

Tempo di lettura: 2 minuti Il tecnico dello scudetto di oggi, contro il tecnico del tricolore di due anni fa. Al Maradona domenica sera non sarà solo Napoli contro Juventus, ma anche la prima sfida tra Conte e Spalletti, tecnici contro per la prima volta nello stadio che li ha visti protagonisti. La città vive con ansia il ritorno al Maradona del tecnico toscano che ha ricambiato l’amore di Napoli con due anni di grande calcio, distinguendosi anche per le iniziative fuori dal campo, aiutando i bambini in condizioni di disagio e innescando un forte legame con il tifo azzurro, tanto da tatuarsi sul braccio lo scudetto col numero tre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Conte-Spalletti, a Napoli panchine contro per la prima volta

Altri contenuti sullo stesso argomento

Verso Napoli-Juventus: continua l'emergenza infortuni per Conte. Anche Spalletti deve far fronte al problema infortuni - facebook.com Vai su Facebook

#5dicembre #napolijuve #Juve #Conte #Spalletti @juventusfc @sscnapoli @gVitale_AN Vai su X

Napoli-Juventus: Spalletti e Conte, sfida tra ex. Neres e David i più attesi - In attesa di capire se a prevalere sarà «l’emozione incandescente» o l'abituale trattamento riservato dal Maradona a quelli che da quelle parti chiamano «cori ‘ngrati», Luciano Spalletti si prepara pe ... Lo riporta msn.com

Napoli sulla pelle di Spalletti, Juventus nel cuore di Conte: domenica la sfida tra gli ex (La Stampa) - Domenica il match tra Napoli e Juventus e sarà la sfida degli ex: Conte, juventino da sempre; Spalletti ha vinto lo scudetto a Napoli. Si legge su ilnapolista.it

Conte contro Spalletti: la prima volta e i passati incrociati - Juventus scritta nel destino: Antonio e Lucio, gli unici a vincere lo scudetto dopo Maradona, sono senza precedenti in gare ufficiali ... Da msn.com

Corriere dello Sport: “Napoli-Juventus scritta nel destino di Conte e Spalletti” - Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi firmata da Fabio Mandarini, racconta come ogni incrocio tra Napoli e Juventus finisca per aggiungere un tassello alla storia di una sfida destinata, da se ... Secondo napolipiu.com

Conte e Spalletti: una prima volta carica di pesi - Una coincidenza che sa di romanzo: due ex tecnici del Napoli, gli unici dopo Maradona a riportare lo scudetto al ... Come scrive ilnapolionline.com

Napoli-Juve ad alta tensione: mossa "anti-botti" di Spalletti, Conte non parla - Juventus (domenica ore 20:45) e l'atmosfera attorno al big match è già incandescente. Come scrive msn.com