Conte non parla neanche prima della Juventus

. Lo comunica il Calcio Napoli che si appella alla legge del doppio impegno. Ha parlato dopo Napoli-Cagliari mercoledì sera e quindi niente conferenza per-partita alla vigilia del match di campionato. Tornerà a parlare al termine della partita. Anche la Juventus ha giocato in settimana in Coppa Italia, vedremo come si comporterà il tecnico bianconero che per la partita di Napoli ha deciso che la squadra non pernotterà in città, arriveranno direttamente domenica mattina per poi ripartire in nottata. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte non parla neanche prima della Juventus

