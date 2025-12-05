Consorzio di Bonifica ok al bilancio 2026 | Previsto 1 milione di euro in più per il personale

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha approvato un bilancio preventivo 2026 solido e di continuità, che pone al centro la razionalizzazione dei costi e la valorizzazione delle risorse umane, permettendo al contempo di avviare nuovi progetti strategici per la sicurezza idraulica e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Consorzio di Bonifica, ok al bilancio 2026: "Previsto 1 milione di euro in più per il personale"

Contenuti che potrebbero interessarti

’` ! Il 27 novembre l’Assemblea del Consorzio di Bonifica Adige Po ha chiuso l’anno con una decisione importante: via libera al Bilancio di Previsione 2026, confermando solidit - facebook.com Vai su Facebook

Consorzio di Bonifica, Baldini contro il bilancio: “Più spese e meno servizi per i cittadini” - La consigliera di opposizione punta il dito sulla scelta del nuovo direttore generale e sui costi per il taglio dell'erba sui fossi ... Come scrive luccaindiretta.it

Consorzio di Bonifica, per il 2026 il canone si ridurrà del cinque per cento - In calo di un altro 5% i canoni per i consorziati del Consorzio di Bonifica pianura friulana. Da ilgazzettino.it

Via libera al piano della attività di bonifica: previsti oltre mille interventi sui corsi d’acqua - GROSSETO – Via libera ai principali strumenti di programmazione che guideranno il lavoro del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nel 2026. Scrive msn.com

Emilia Centrale: un bilancio preventivo di investimenti per il territorio nel 2026 In evidenza - progetti in via di ultimazione nel prossimo anno nuovi interventi per un totale complessivo di 14,6 milioni di euro Reggio Emilia 1° Dicembre 2025 – Un bilancio di previsione, quello ap ... Come scrive gazzettadellemilia.it

Consorzio di Bonifica: "Bilancio in salute". Utile di esercizio e organico in crescita - Il direttore amministrativo Cagnani: "Non abbiamo interessi passivi". Scrive lanazione.it

Consorzio unico bonifica, bilancio attività a un anno da nascita - Ad un anno dalla sua istituzione, Il Consorzio di bonifica unico, nato dalla fusione di tutti gli enti territoriali, ha tracciato un bilancio e illustrato a Vibo Valentia le linee guida dell'impegno ... Si legge su ansa.it