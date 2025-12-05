Consigli Fantacalcio 14 giornata | ecco chi schierare e chi no

La 14ª giornata di Serie A presenta incroci delicati, big match da dentro o fuori e sfide che, sulla carta, promettono gol e bonus. Dagli uomini chiave dell’Inter contro il Como, al grande appuntamento del Maradona tra Napoli e Juventus, passando per le zone calde di classifica: scegliere bene chi schierare può fare la differenza. Ecco tutti i consigli fantacalcio 14 giornata, gara per gara. Consigli Fantacalcio 14 giornata. Sassuolo – Fiorentina. Consigliati Sassuolo: • Pinamonti: riferimento offensivo, sfida che può concedere occasioni. • Laurienté: quando accelera può creare superiorità. • Thorstvedt: inserimenti sempre pericolosi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

CONSIGLIATI QUATTORDICESIMA GIORNATA ? Pronti per la prossima giornata? Con un po’ di anticipo questa volta, proviamo a rispondere a tutti i vostri dubbi! #consigliatifantacalcio #fantacalcio - facebook.com Vai su Facebook

Consigli fantacalcio 14^ giornata: Dumfries, Immobile, Morata, Gudmundsson, Castellanos, Pulisic, David e Dybala, chi gioca e chi no - Dopo gli impegni in Coppa Italia, spazio al prossimo 14° turno di campionato. fantamaster.it scrive

Consigli fantacalcio, 11 BIG per la 14^ giornata - Ecco gli 11 BIG da schierare in questo turno di Serie A, consulta i nostri consigli! Secondo fantamaster.it

Consigli fantacalcio 14^ giornata, 5+1 difensori da modificatore: il Martin pesca-bonus - Chiusa la parentesi con le prime sei gare degli ottavi di Coppa Italia, il focus torna subito sulla Serie A, che nel weekend dell’Immacolata offre una 14^ giornata ricca di sfide da vivere col fiato s ... Riporta calciodangolo.com

Consigli fantacalcio 14^ giornata, i migliori portieri per fascia: scatta l’ora di Guaita? - Una porta inviolata o un bel voto del portiere che contribuisca al nostro modificatore e l’inizio del conteggio nella giornata di fantacalcio è decisamente più leggero. Lo riporta calciodangolo.com

Consigli 14^ giornata Fantacalcio, la top 11 da schierare: da Barbieri e Neres a Calhanoglu e Kean - Franco Capalbo Per i consigli al fantacalcio della 14^ giornata di Serie A abbiamo preparato ... Lo riporta msn.com

Chi schierare al Fantacalcio nella 14ª giornata di Serie A: tutti i consigli - Chi gioca e chi no, tutti i consigli per la vostra formazione, ruolo per ruolo, partita per ... Come scrive goal.com