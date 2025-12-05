Congo e Ruanda hanno firmato un precario accordo di pace

Nella giornata di ieri, i presidenti della Repubblica Democratica del Congo e del Ruanda hanno firmato a Washington un accordo di pace, mediato dagli Stati Uniti e dal Qatar. Già a giugno, i due Paesi avevano provato a raggiungere una tregua attraverso i rispettivi ministri degli Esteri, ma i combattimenti erano continuati. Anche la nuova intesa, piuttosto vacillante, difficilmente porterà alla reale fine della guerra, che va avanti da anni. Il conflitto tra Congo e Ruanda è apparentemente irrisolvibile. Nonostante la fragilità dei patti, Donald Trump ha sfruttato l’occasione per mostrarsi ancora una volta come un leader mondiale in grado di risolvere i conflitti, sempre nella speranza di vincere il premio Nobel per la Pace. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Congo e Ruanda hanno firmato un precario accordo di pace

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giovedì 4 dicembre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ospitato i suoi omologhi della Repubblica Democratica del Congo (RDC) e del Ruanda, assistendo alla firma di un accordo di pace volto a porre fine a un conflitto decennale nella RDC orienta - facebook.com Vai su Facebook

Tutto questo in una giornata, quella di Trump, che si è conclusa con una dichiarazione in cui ha affermato di "avere “messo fine” alla guerra tra Ruanda e Congo", ma i combattimenti continuano @luigispinola Vai su X

Il Congo e il Ruanda hanno firmato un precario accordo di pace mediato dagli Stati Uniti - Giovedì a Washington i presidenti della Repubblica Democratica del Congo e del Ruanda hanno firmato un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti e dal Qatar. Segnala ilpost.it

Congo-Ruanda: Trump, Tshisekedi e Kagame firmano accordi di Washington per la pace - I presidenti di Stati Uniti, Repubblica democratica del Congo e Ruanda hanno firmato il documento che formalizza l'accordo di pace ... Da agenzianova.com

Rdc e Ruanda firmano un accordo di pace davanti a Trump, ma le violenze continuano - Il 4 dicembre il presidente statunitense Donald Trump ha presieduto una cerimonia a Washington per la firma di un accordo di pace tra la Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e il Ruanda. Secondo internazionale.it

Ruanda-Congo: Macron elogia accordo di pace firmato a Washington - Il presidente francese Emmanuel Macron h accolto positivamente l'accordo di pace firmato a Washington tra il Ruanda e la Repubblica ... Riporta agenzianova.com

Trump firma la pace tra Rwanda e Congo Rdc - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader di Rwanda e Repubblica democratica del Congo hanno firmato alla Casa Bianca l'accordo di pace. Riporta msn.com