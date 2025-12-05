Confindustria il dossier Stop alla fuga dei giovani | Serve essere attrattivi nel lavoro e benessere

È ruotata attorno al tema dell’attrattività, come leva per la crescita economica e sociale, l’Assemblea generale 2025 di Confindustria Ancona, in scena ieri pomeriggio al Teatro Gentile di Fabriano. Un tema cui si lega quello delle imprese e, soprattutto, dei giovani da far rientrare o trattenere sul territorio per continuare a creare valore. "L’attrattività non è un numero e non è una statistica, è un progetto sociale e culturale – l’apertura del presidente Diego Mingarelli, eletto un anno fa –. Significa creare territori in cui si vive bene ma anche costruire imprese olivettiane, dotate di valore e valori, che generano innovazione e lavoro di qualità, perché a chi desidera restare o tornare dobbiamo offrire di più". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Confindustria, il dossier. Stop alla fuga dei giovani: "Serve essere attrattivi nel lavoro e benessere"

Il dossier infrastrutture» della provincia di Foggia potrebbe tornare al centro di un confronto fra Confindustria Foggia ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - facebook.com Vai su Facebook

Confindustria, il dossier. Stop alla fuga dei giovani: "Serve essere attrattivi nel lavoro e benessere" - Il monito del presidente Diego Mingarelli: "Ora dobbiamo farci carico di costruire una visione, di sviluppare un progetto sociale e culturale". Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Università e Confindustria, alleanza per fermare la fuga dei cervelli - Obiettivo comune: fermare la fuga dei cervelli e, se possibile, attrarre i giovani talenti in Alto Adige. Lo riporta rainews.it

Di Stefano (Confindustria), 'preoccupa la fuga di cervelli' - "Il capitale umano manca in tutta Italia e in più al Mezzogiorno i talenti migliori vengono attratti da un sistema produttivo che al Nord è più sviluppato e più capace di attrarre. Segnala ansa.it

Confindustria, la guerra commerciale costa lo 0,6% del Pil: «Il rischio è la fuga di aziende e capitali negli Usa» - La guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti e sicuramente se stasera verranno applicati dazi all'Europa sarà un ennesimo stop alle nostre ... corriere.it scrive

FINMECCANICA/ I piani di Moretti e la “fuga” di Confindustria - La sua nota opera di ristrutturazione interna può avere esiti importanti per il sistema economico italiano e per i rapporti di forza che lo animano. Riporta ilsussidiario.net

Confindustria: “Dazi Trump peseranno su imprese, non possiamo perdere Usa come partner commerciali” - A poche ore dall'annuncio dei ‘dazi reciproci' imposti dall'amministrazione Trump, il Centro studi di Confindustria ha presentato il suo Rapporto di Previsione di Primavera, che fornisce una stima ... Lo riporta fanpage.it