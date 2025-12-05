Conferenza sulla felicità al Collegio Alberoni una serata per celebrare la Giornata del volontariato

Ilpiacenza.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 7 dicembre, alle ore 20,30, alla Sala Arazzi della Galleria Alberoni in occasione della Giornata internazionale del Volontariato, Csv Emilia invita alla "Conferenza sulla Felicità" di e con Roberto Mercadini.«Questa conferenza usa la metafora dell’albero e ha la forma di un albero. Il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Diocesi: Piacenza-Bobbio, il premio “Antonino d’oro 2025” alla Congregazione dei Missionari vincenziani del Collegio Alberoni - I Canonici del Capitolo della basilica di Sant’Antonino martire, a Piacenza, hanno deciso di assegnare il premio “Antonino d’oro 2025” alla Congregazione dei Missionari vincenziani del Collegio ... Come scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Felicit224 Collegio Alberoni