Conferenza Dal silenzio al martirio Presentazione di don Antonio Musumeci a cura di monsignor Tavilla
Domenica 14 dicembre 2025 (a partire dalle ore 17.30 - ingresso gratuito) la Fondazione Casa della Divina Bellezza ospiterà "Dal Silenzio al Martirio. Presentazione di Don Antonio Musumeci", incontro che, curato da Monsignor Giacinto Tavilla, direttore dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Vigilia di Lazio-Milan: domani mattina la rifinitura a Milanello, poi la partenza per Roma. Allegri sceglie il silenzio: niente conferenza stampa per il tecnico rossonero. ? #LazioMilan #CoppaItalia #Allegri #Milan #Milannews24 - facebook.com Vai su Facebook