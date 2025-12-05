Conferenza Dal silenzio al martirio Presentazione di don Antonio Musumeci a cura di monsignor Tavilla

Domenica 14 dicembre 2025 (a partire dalle ore 17.30 - ingresso gratuito) la Fondazione Casa della Divina Bellezza ospiterà "Dal Silenzio al Martirio. Presentazione di Don Antonio Musumeci", incontro che, curato da Monsignor Giacinto Tavilla, direttore dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

