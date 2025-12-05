Confapi Padova consegna ventiquattro coperte alle Cucine Economiche Popolari
Confapi Padova ha consegnato 24 coperte alle Cucine Economiche Popolari di Padova, offerte dall’azienda associata Nuvole di Stoffa. Alla consegna erano presenti il presidente di Confapi Padova Marco Trevisan, il vicepresidente Franco Pasqualetti e suor Albina, che ha accolto e ringraziato gli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
