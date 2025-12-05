Condò rivela | Fabregas all’Inter? I nerazzurri hanno sempre voluto Chivu Vi spiego com’è andata

Inter News 24 Condò rivela quanto accaduto tra Fabregas e l’Inter la scorza estate, quando i nerazzurri erano in cerca di un nuovo mister ed hanno pensato allo spagnolo. L’avvicinamento alla partita tra Inter e Como porta alla luce un retroscena significativo raccontato da Paolo Condò sul Corriere della Sera, legato al mese di giugno e ai dialoghi avviati prima della scelta definitiva su Cristian Chivu. Come ricostruito dal quotidiano, il 4 giugno scorso si tenne un incontro tra Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, e Cesc Fabregas, tecnico dei lariani. Non si trattò di una trattativa, ma di un colloquio esplorativo: un’occasione per valutare reciprocamente idee e prospettive in vista dell’annata 202526. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com