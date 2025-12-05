Concorso Pnrr prof denuncia | Aggredito da una candidata durante la prova E' accaduto in Puglia

Denuncia «i gravissimi atti di violenza, insubordinazione e resistenza subiti nell'esercizio delle mie mansioni», il dirigente scolastico e presidente del Comitato di vigilanza per le prove concorsuali in Puglia Ivano De Luca, che si è rivolto al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara parlando di «attacco frontale alla dignità della Scuola dello Stato e un sintomo di una profonda crisi.

