Concorso per 145 dirigenti tecnici | il 15 dicembre il sorteggio della prova preselettiva asincrona AVVISO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato, attraverso il portale InPA e la piattaforma di reclutamento, la data del sorteggio della busta contenente la prova preselettiva asincrona relativa al concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia, destinati all’Amministrazione centrale e periferica del Ministero (Decreto Direttoriale n. 2269 del 9 dicembre 2024). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

