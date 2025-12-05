Concorso docenti PNRR3 prova orale Come affrontarla | video sulla lezione simulata + simulatori per ripassare la normativa e la disciplina

Prova orale Chi supera la prova scritta del concorso PNRR3 accederà alla prova orale. La prova orale prevede una durata 45 minuti per valutare le conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto richiesti, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento, eventualmente anche attraverso un test specifico. I . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

