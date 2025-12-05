Concorso docenti PNRR3 prova orale Come affrontarla | video sulla lezione simulata + simulatori per ripassare la normativa e la disciplina con i nostri simulatori

Prova orale Chi supera la prova scritta del concorso PNRR3 accederà alla prova orale. La prova orale prevede una durata 45 minuti per valutare le conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto richiesti, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento, eventualmente anche attraverso un test specifico. I . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Concorso Scuola PNRR3 Docenti 2025 da 58.135 posti: 226mila domande e prove quasi concluse - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNNR3: Presidenti e Commissari, presto le Commissioni. Ecco dove si riaprono le candidature Vai su X

Concorso docenti PNRR3: la prova orale. Chi partecipa, come si svolge, almeno 70/100 per superarla [LO SPECIALE] - In questi giorni migliaia di aspiranti insegnanti stanno svolgendo le prove scritte del concorso docenti PNRR3 per la scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di I e II grado. Si legge su orizzontescuola.it

Prova scritta del concorso PNRR3, esplode il caso: quesiti errati e candidati nel caos - La prova scritta del concorso PNRR3 doveva essere uno dei passaggi più lineari del nuovo reclutamento scuola. Riporta alphabetcity.it

Concorsi docenti PNRR3, prove orali da gennaio 2026? Come funziona per candidati con riserva per abilitazione o sostegno - Concorso docenti PNRR3: si svolgono fino al 5 dicembre le prove scritte per la scuola secondaria, mentre infanzia e primaria ha già concluso lo scorso 27 novembre. Riporta orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR 3: Novità sull’avvio della prova orale e tempistiche ufficiali - Le prove scritte del Concorso docenti PNRR 3 si sono concluse con le sessioni dedicate alla scuola dell’infanzia e primaria il 27 novembre 2025. Si legge su tecnicadellascuola.it

Concorso PNRR 3, si passa all’orale con almeno 70 punti: com’è valutata la prova scritta - Parte ufficialmente oggi, 27 novembre, il concorso per docenti del PNRR 3, con la prova scritta per infanzia e primaria (avviso). Da tecnicadellascuola.it

Concorso docenti PNRR3 Infanzia e Primaria: segnalato errore in un quesito, cosa succede ora? - Errore nella prova scritta del concorso PNRR3 Infanzia e Primaria 2025: un quesito impreciso potrebbe essere annullato per tutti. blogsicilia.it scrive