Concorso docenti PNRR3 | la prova orale Chi partecipa come si svolge almeno 70 100 per superarla LO SPECIALE

In questi giorni migliaia di aspiranti insegnanti stanno svolgendo le prove scritte del concorso docenti PNRR3 per la scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di I e II grado. A seguire, i candidati che avranno raggiunto i requisiti minimi per il suo superamento, accederanno automaticamente alla prova orale (ed eventuale prova pratica per la alcune classi di concorso), la quale prevede a sua volta specifiche procedure da attenzionare, a partire dall’estrazione della lettera da cui avranno inizio le prove, convocazioni di giorni e orari stabiliti, modalità di svolgimento e visualizzazione del punteggio raggiunto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scopri altri approfondimenti

Dalla gestione delle commissioni alle graduatorie finali, ecco come gli Uffici Scolastici organizzano il Concorso docenti PNRR 3 dopo lo scritto. #Concorsi - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNNR3: Presidenti e Commissari, presto le Commissioni. Ecco dove si riaprono le candidature Vai su X

Concorso docenti PNRR 3: Novità sull’avvio della prova orale e tempistiche ufficiali - Le prove scritte del Concorso docenti PNRR 3 si sono concluse con le sessioni dedicate alla scuola dell’infanzia e primaria il 27 novembre 2025. Da tecnicadellascuola.it

Concorsi docenti PNRR3, prove orali da gennaio 2026? Come funziona per candidati con riserva per abilitazione o sostegno - Concorso docenti PNRR3: si svolgono fino al 5 dicembre le prove scritte per la scuola secondaria, mentre infanzia e primaria ha già concluso lo scorso 27 novembre. orizzontescuola.it scrive

Prova scritta del concorso PNRR3, esplode il caso: quesiti errati e candidati nel caos - La prova scritta del concorso PNRR3 doveva essere uno dei passaggi più lineari del nuovo reclutamento scuola. Scrive alphabetcity.it

Concorsi docenti PNRR3, cosa fanno gli Uffici Scolastici: dal controllo titolo di accesso e riserve, alla graduatoria di merito - Concorso docenti PNRR3: il 5 dicembre si concluderà la prova scritta e si metterà in moto la macchina della prova orale (e pratica) per le classi di concorso che la prevedono. Scrive orizzontescuola.it

Concorso PNRR 3, si passa all’orale con almeno 70 punti: com’è valutata la prova scritta - Parte ufficialmente oggi, 27 novembre, il concorso per docenti del PNRR 3, con la prova scritta per infanzia e primaria (avviso). Da tecnicadellascuola.it

Assenze per partecipare al concorso PNRR 3: il docente in servizio può scegliere tra permessi retribuiti o non retribuiti - I docenti precari che partecipano alle prove del concorso PNRR 3 possono scegliere tra permessi retribuiti e non retribuiti per coprire le assenze. ticonsiglio.com scrive