Conclusa in anticipo la demolizione del ponte ferroviario riapre via dei Caniana

Ecodibergamo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL CANTIERE. Sono terminati con largo anticipo i lavori di smantellamento del ponte ferroviario di via dei Caniana a Bergamo. Annullate le chiusure notturne della via. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Conclusa in anticipo la demolizione del ponte ferroviario, riapre via dei Caniana

