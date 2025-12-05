Concerto di Natale 2025 dell’Università di Perugia alla Basilica di San Pietro

La Corale dell’Università degli Studi di Perugia animerà il Concerto di Natale 2025 nella suggestiva cornice della Basilica di San Pietro, in Borgo XX Giugno, il prossimo 16 dicembre con inizio alle ore 21:00 e ingresso libero. La serata si annuncia come uno dei momenti più attesi delle celebrazioni natalizie cittadine, aperto non solo alla comunità accademica ma a tutta la cittadinanza. Protagonisti e ospiti. Al centro della scena ci sarà la Corale d’Ateneo, che proporrà un repertorio che, presumibilmente, spazierà tra brani tradizionali natalizi e pagine della grande musica sacra. La presenza del Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli sottolinea il valore istituzionale dell’appuntamento, confermando il legame tra l’Università di Perugia e la vita culturale della città. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Concerto di Natale 2025 dell’Università di Perugia alla Basilica di San Pietro

Altre letture consigliate

Il nostro Concerto di Natale dedicato a tutti i genitori che si fidano e ci affidano I propri figli, a tutti coloro che operano per la scuola e giorno dopo giorno la rendono piu' forte, a chiunque in questo giorno ci sara' anche solo per scambiarsi gli auguri affinche' con - facebook.com Vai su Facebook

Concerto di Natale 2025 dell’Università Federico II unina.it/it/w/concerto-… Vai su X

Il Maestro Muti e la Cherubini in Vaticano per il concerto di Natale - Venerdì 12 dicembre, nell’Aula Paolo VI, il concerto in onore e in presenza di Papa Leone XIV. Come scrive ravenna24ore.it

Festività: ritorna il tradizionale evento del Concerto di Natale in cattedrale a Pisa - La 20° edizione del concerto si svolgerà giovedì 18 dicembre ... Segnala msn.com

Natale a Napoli 2025: eventi e tradizioni da non perdere tra musica, arte e gusto - Pizze fritte, cultura inclusiva, tradizioni secolari e tantissimi suoni, luci e colori: il Natale di Napoli è perfetto per intrattenere fino a gennaio bambini e adulti ... Scrive siviaggia.it

“Natale con l’OiGA”, a Ortona il concerto di Natale dell'orchestra I giovani accademici - L’Orchestra Sinfonica Tosti presenta uno degli appuntamenti più attesi della ... Riporta chietitoday.it

Vivaldi, 180 musicisti sul palco per il concerto di Natale - Sala strapiena al Conservatorio per la serata in collaborazione con Upad. rainews.it scrive

Concerto di Natale al Teatro Tenda: protagonisti 300 studenti dell’Istituto comprensivo Cesalpino - Studenti tra i 10 e i 13 anni, protagonisti assoluti di un grande momento di musica, condivisione e comunità ... msn.com scrive