Concerto barocco presso il Santuario di San Gennaro

La storica Chiesa di San Gennaro alla Solfatara ospiterà un concerto barocco dedicato a Maria Immacolata. L’evento è gratuito ed é aperto a tutti. Offrirà una serata di musica sacra in uno dei luoghi più suggestivi dei Campi Flegrei. Protagonisti Chiara Cimmino, soprano, reduce dal suo recente debutto alla Fundación Eutherpe di León, in Spagna; . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

News recenti che potrebbero piacerti

Concerto nel Duomo di San Donà di Piave 13 dicembre ore 20.45 Anniversario Scarlatti NATALE BAROCCO TRA ROMA E NAPOLI Anna Piroli, soprano Cenacolo Musicale Il concerto rientra nelle celebrazioni per il centenario della dedicazione del Duomo In - facebook.com Vai su Facebook

"Sagge sono le muse". La rassegna al santuario - Rinascimento e Barocco, sacro e profano per il concerto di "Sagge sono le muse" al santuario del santissimo Crocifisso di Longiano. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Santuari: Oropa, in serata concerto “Mariae plaudant organa, Maria tra Rinascimento e Barocco” - Per celebrare l’Anno giubilare e il centenario della morte di Pier Giorgio Frassati, stasera alle 21 il santuario di Oropa ospiterà il concerto “Mariae plaudant organa, Maria tra Rinascimento e ... Riporta agensir.it

Concerto barocco per il restauro dell’ancona lignea - Per la presentazione del restauro della secentesca, monumentale ancona lignea dello scultore e intagliatore Pietro Ramus che campeggia sopra l’altare maggiore, venerdì 13 dicembre alle 20. Scrive ilgiorno.it

Suoni barocchi a San Giovanni - Giovanni decollato in piazzale Gioberti inaugurerà sabato 29 novembre alle 19 il IV Festival »Suoni barocchi«, che propone otto appuntamenti musicali con l ... Secondo triesteprima.it

Concerto meditativo al Santuario del Paradiso - 30 si terrà il concerto di Apertura del Settenario della Madonna Addolorata, al Santuario del Paradiso di Clusone. bergamonews.it scrive

Visita guidata e concerto al santuario di Torricella - La corale Polifonica Angelo Gavina sarà protagonista sabato pomeriggio (ore 17. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it