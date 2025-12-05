Concerie e nuovi scenari Il patto con la Mongolia | Spinta alla cooperazione
Nuove conoscenze, tecnologie e mercati. Il mondo con ciario amplia ancora gli orizzonti. Promuovere la cooperazione tra le associazioni conciarie dell’Italia e della Mongolia e creare una sinergia per generare valore aggiunto in termini di innovazione e sostenibilità ambientale: è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato lal Polo Tecnologico Conciario) di Santa Croce tra Unic-Concerie Italiane e Mali-Mongolian Association of leather Industry. A firmare il protocollo, sono intervenuti il presidente Unic Fabrizio Nuti e il presidente MALI Ariunbold Davaasuren nel corso di un evento che ha visto un’ampia partecipazione di rappresentanti della filiera conciaria e pelle-moda di entrambi i Paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
