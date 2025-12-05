Conceicao fondamentale: leader nei dribbling (22) e primo per tackle tra gli attaccanti. La sua duttilità è vitale in entrambe le fasi. Domenica andrà in scena una delle sfide più sentite del campionato italiano: Napoli contro Juve al Maradona. Uno dei protagonisti più attesi è Francisco Conceição. L’esterno portoghese, nominato MVP del mese di ottobre per la Juventus, ha dimostrato di essere un elemento fondamentale nello scacchiere di Luciano Spalletti. Le statistiche offensive, fornite da FbRef, confermano la sua arma migliore: il dribbling. Conceição è il primo giocatore della Juventus per dribbling riusciti, con 22 successi (davanti a Yildiz con 18). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao, oltre alla tecnica c’è anche il sacrificio: le sue statistiche parlano chiaro. Spalletti può sorridere, il portoghese è fondamentale