Conceicao oltre alla tecnica c’è anche il sacrificio | le sue statistiche parlano chiaro Spalletti può sorridere il portoghese è fondamentale

Juventusnews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conceicao fondamentale: leader nei dribbling (22) e primo per tackle tra gli attaccanti. La sua duttilità è vitale in entrambe le fasi. Domenica andrà in scena una delle sfide più sentite del campionato italiano: Napoli contro Juve al Maradona. Uno dei protagonisti più attesi è Francisco Conceição. L’esterno portoghese, nominato MVP del mese di ottobre per la Juventus, ha dimostrato di essere un elemento fondamentale nello scacchiere di Luciano Spalletti. Le statistiche offensive, fornite da FbRef, confermano la sua arma migliore: il dribbling. Conceição è il primo giocatore della Juventus per dribbling riusciti, con 22 successi (davanti a Yildiz con 18). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conceicao oltre alla tecnica c8217232 anche il sacrificio le sue statistiche parlano chiaro spalletti pu242 sorridere il portoghese 232 fondamentale

© Juventusnews24.com - Conceicao, oltre alla tecnica c’è anche il sacrificio: le sue statistiche parlano chiaro. Spalletti può sorridere, il portoghese è fondamentale

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Conceicao Oltre Tecnica C8217232