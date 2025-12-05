Con One UI 8.5 farà ritorno una storica funzione di notifica di Good Lock

Con One UI 8.5 torna in Good Lock la funzione per bloccare le notifiche essenziali, mantenendole visibili anche dopo la cancellazione automatica. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

