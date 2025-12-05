Con l’Orrido magic Christmas il Natale sul lago è ancora più bello Guardando alle Olimpiadi
In vista del Natale, Bellano torna a splendere grazie alla nuova edizione di Orrido Magic Christmas Lights, e all'illuminazione del centro storico e del lungolago. L'interruttore che darà il via alla magia di luce sarà attivato domani, sabato 6 dicembre, nell'ambito di un pomeriggio ricco di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sabato 6 dicembre si accendono le luci di Orrido Magic Christmas Lights, quest'anno in una location a tema The way of Water! Per l'occasione vi aspetta una giornata ricca di eventi! Dalle 10:30 nelle frazioni del paese sfilano i campanari di Bergamo Dalle - facebook.com Vai su Facebook
Christmas Dreams, la magia del Natale si accende a Nola - Fino al 6 gennaio la struttura progettata da Renzo Piano si trasforma in un grande villaggio natalizio, un luogo dove ... Lo riporta napolitoday.it
Natale a Cascia, la città diventa il Christmas Wonder Village - Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, la città tornerà a trasformarsi nel Christmas Wonder Village, un mese di atmosfere incantate, tradizioni radica ... Da perugiatoday.it