Siena, 5 dicembre 2025 – Non voleva essere chiamato guru, solo Andrea. Ma aveva approfittato della fragilità di diverse donne, ma anche uomini messi a dura prova dalla vita che seguivano i corsi dell’ Associazione ’Nautilus Xenolid’ per creare una sorta di ’ cerchio magico ’ di rapporti. Un caleidoscopio di dolore di cui Andrea Paolini, 50 anni, poliziano, avrebbe approfittato spingendo gli adepti a fare sesso, per liberarli dai blocchi mentali, con lui ma anche con altri componenti dell’associazione nelle riunioni all’interno di un agriturismo. Non c’era Paolini ieri quando il collegio presieduto da Fabio Frangini l’ha condannato a 9 anni per 13 violenze sessuali (comprese quelle non compiute ma indotte) e per il reato di maltrattamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Con il sesso ti libero dai blocchi mentali”. Guru dei corsi energetici condannato a nove anni