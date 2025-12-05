Con i dieci anni di XDVR Sfera chiude un cerchio

Nuova puntata di Paper Boi, la rubrica bisettimanale di Tommaso Naccari che parla semi-seriamente di una cosa serissima: il rap. Nell’epoca del Covid, quando c’era smania di sentirsi connessi e di farlo attraverso l’unica (o quasi) forma possibile, ovvero le app di videochiamate, spopolarono le dirette. Ore e ore di gente che chiacchierava del più o del meno dando vita all’embrione iniziale della seconda più grande pandemia del nostro secolo: i podcast. Ovviamente - come nei podcast - ci sono cascato io e una sera di queste qualcuno mi invitò nella sua diretta per parlare di Sfera Ebbasta, per fare un punto del fenomeno trap (ora che stava finendo, mi dissero). 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Con i dieci anni di XDVR Sfera chiude un cerchio

