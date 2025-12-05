Comune il dirigente Giantomassi ai saluti
Il dirigente all’Urbanistica Giorgio Giantomassi non resterà in Comune. È quanto trapelato ieri da viale De Gasperi e la decisione potrebbe in qualche modo rappresentare il primo effetto della lettera-denuncia dei consiglieri Giorgio De Vecchis, Luciana Barlocci e Annalisa Marchegiani, oltre che della naturale scadenza dell’incarico. Giantomassi ha infatti terminato il periodo minimo di tre anni previsto dalla normativa, requisito che resta valido anche quando l’incarico è legato al mandato del sindaco. La durata minima triennale è la stessa che, nel recente passato, aveva consentito all’architetto Annalisa Sinatra di proseguire nel proprio ruolo nonostante l’arrivo dell’amministrazione guidata da Antonio Spazzafumo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
L'ultimatum del dirigente della Fiorentina al Comune per la questione stadio - facebook.com Vai su Facebook
Comune, il dirigente Giantomassi ai saluti - La decisione potrebbee essere il primo effetto della lettera- Scrive ilrestodelcarlino.it
Scoppia il caso dei contratti legati al mandato Spazzafumo. La commissaria: «Rispetterò la legge» - SAN BENEDETTO «Non condivido affatto quanto sostenuto dagli ex consiglieri del Gruppo misto, i dirigenti sono una risorsa e ogni provvedimento verrà adottato nel rispetto ... Riporta corriereadriatico.it
Saluto fascista in Comune, imputati 'siamo stati fraintesi' - Un libretto di deportazione del suocero, i post sui social antifascisti ma anche anticomunisti, il passato da dirigente della Cgil. Scrive ansa.it