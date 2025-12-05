comune il dirigente giantomassi ai saluti

Il dirigente all’Urbanistica Giorgio Giantomassi non resterà in Comune. È quanto trapelato ieri da viale De Gasperi e la decisione potrebbe in qualche modo rappresentare il primo effetto della lettera-denuncia dei consiglieri Giorgio De Vecchis, Luciana Barlocci e Annalisa Marchegiani, oltre che della naturale scadenza dell’incarico. Giantomassi ha infatti terminato il periodo minimo di tre anni previsto dalla normativa, requisito che resta valido anche quando l’incarico è legato al mandato del sindaco. La durata minima triennale è la stessa che, nel recente passato, aveva consentito all’architetto Annalisa Sinatra di proseguire nel proprio ruolo nonostante l’arrivo dell’amministrazione guidata da Antonio Spazzafumo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

