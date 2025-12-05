Comune di Salerno tre borse di studio per giovani laureati in Giurisprudenza ed Economia

L’amministrazione comunale di Salerno ha attivato un progetto formativo con tre borse di studio per consentire a giovani laureati in giurisprudenza ed in economia di svolgere stage presso il Settore Tributi ed Entrate Comunali dell’Ente.Le informazioniGli interessati dovranno far pervenire. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

ODV-Comune Salerno: sinergia rafforzata per ambiente, decoro urbano e impegno sociale - facebook.com Vai su Facebook

Tre borse di studio della Fondazione Ufficio Pio - Tre nuove borse di studio della Fondazione Ufficio Pio, finanziate da lasciti testamentari e intitolate ai rispettivi benefattori e benefattrici, sosterranno l'accesso, la permanenza e il ... Segnala ansa.it