Comune di Messina servizi online fermi per la migrazione cloud | possibili disagi per gli utenti fino all’8 dicembre
Il Comune di Messina informa che da oggi, venerdì 5 dicembre, sono ufficialmente iniziate le operazioni di migrazione al cloud dei sistemi informativi comunali, intervento rientrante nella Misura 1.2 del PNRR dedicata alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione.Le attività. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
MESSINA | Ci stanno pensando il comune e l’Autorità di Sistema che si dividono la gestione di questi due spazi insinuati l’uno dentro l’altro IL SERVIZIO - facebook.com Vai su Facebook
“Asp in Comune”: a Messina l’iniziativa che avvicina i servizi sanitari alle persone - Presentata l'iniziativa Asp in Comune Messina che potrebbe istituire sportelli di prossimità presso gli uffici comunali. Secondo normanno.com
Messina, presentato “Asp in Comune”: il progetto che rivoluziona i servizi sanitari | INTERVISTA - L’azienda sanitaria provinciale insieme con l’amministrazione comunale di Messina ha siglato oggi durante una conferenza stampa a Palazzo Geraci dell’Asp la convenzione per l’avvio del progetto “ASP i ... Riporta msn.com
Messina, presentato il progetto “ASP in Comune”: convenzione tra i due enti per un progetto rivoluzionario - L’azienda sanitaria provinciale, insieme con l’amministrazione comunale di Messina, ha siglato oggi – durante una conferenza stampa a Palazzo Geraci dell’Asp – la convenzione per l’avvio del progetto ... Da strettoweb.com
Asp in Comune, a Messina nascono gli sportelli di prossimità - A Messina nasce 'Asp in Comune' grazie alla convenzione siglata dall'amministrazione locale e l'Azienda sanitaria provinciale che istituisce sportelli di prossimità negli uffici comunali per agevolare ... Come scrive ansa.it
Comune di Messina: in arrivo 29 nuove assunzioni per rafforzare i servizi sociali - Sanitario D26, è tra i beneficiari del concorso nazionale per il reclutamento di personale previsto dal Piano Nazionale Inclusione 2021/2027. Si legge su msn.com