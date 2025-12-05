Comune avvia selezione per 80 tirocini di inclusione con indennità da 500 euro mensili
Il Comune di Maddaloni ha pubblicato un Avviso di Manifestazione di Interesse per la formazione di una graduatoria finalizzata all’attivazione di 80 tirocini di inclusione sociale nell’ambito del Programma GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, Percorso 4 “Lavoro e Inclusione”, finanziato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
