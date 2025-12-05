Compra locale vinci speciale | al via la prima lotteria di Natale dei commercianti di Podenzano

Il Natale a Podenzano si colora di una nuova iniziativa promossa dal Comitato Commercianti "Sviluppo per Podenzano - Piazza e Strada", in collaborazione con Confcommercio e con il patrocinio del Comune. Da lunedì 1° dicembre a lunedì 5 gennaio debutta la prima edizione della lotteria "Natale a. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Argomenti simili trattati di recente

“A Natale Compra Locale”, a Tarquinia l'iniziativa di Gioventù Nazionale - facebook.com Vai su Facebook

Compra tre ‘Gratta e vinci’ e si porta a casa 500mila euro: “È vero?”, poi sviene nel locale - Protagonista un ragazzo della Campania che era lì per trovare lavoro: ha comprato tre biglietti Gratta e Vinci, ha vinto 500mila euro, si è sentito male ... Secondo fanpage.it