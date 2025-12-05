Compleanno Kolo Muani gli auguri di Thuram sui social al suo ex compagno di squadra La celebrazione originale che lega i due francesi – FOTO

Compleanno Kolo Muani, Thuram celebra il suo ex compagno di squadra. Il forte legame tra i due giovani talenti francesi. Giornata di festa per l’attacco della Nazionale francese. Khéphren Thuram, centrocampista della Juventus e colonna della squadra di Luciano Spalletti, ha voluto celebrare il compleanno dell’ex compagno di squadra, Randal Kolo Muani. L’attaccante, che oggi compie 27 anni, ha ricevuto gli auguri social da parte dell’amico. Il legame tra i due talenti è forte. Thuram e Kolo Muani hanno condiviso il percorso nelle selezioni giovanili della Francia, arrivando a militare insieme nella Nazionale U21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compleanno Kolo Muani, gli auguri di Thuram sui social al suo ex compagno di squadra. La celebrazione originale che lega i due francesi – FOTO

