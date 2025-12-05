commessi multitasking non ci stiamo

Per la catena danese di oggettistica e articoli da regalo low cost Flying Tiger è la prima protesta sindacale in Italia, che vede il suo debutto a Milano e prende forma con una campagna sui social promossa dalla Filcams-Cgil. Un lavoratore raffigurato come “omino Lego“, un "mini commesso multitasking" con scopa in mano e detergenti, la faccia triste: "In molti negozi chi lavora svolge mansioni di pulizia non previste dal proprio ruolo, senza formazione e senza strumenti adeguati". È l’ultimo atto di una mobilitazione che coinvolge gli oltre 100 lavoratori dei negozi milanesi della catena, spesso inquadrati con contratti part time e a chiamata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

