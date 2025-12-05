Commandos Tigre ricompare la storica pezza | i capi ultras del Milan a caccia del Santo Graal del potere in Curva Sud

Si potrebbe iniziare così: la “pezza” ritrovata. E la pezza in questo caso, è lo striscione dei Commandos Tigre, primo gruppo ultras (nasce nel 1967) del tifo organizzato milanista. Lo stendardo è stato ritrovato “per caso” qualche giorno fa durante uno sgombero da uno studente universitario sconosciuto alle cronache di curva e giudiziarie. Ma il dato è oggettivo. Di più: lo striscione è originale e per il blasone che rappresenta rischia oggi di scompaginare gli equilibri della Curva sud. Tanto che i suoi pretoriani assieme ai senatori dell’ Old Clan si sono messi in caccia come alla ricerca del Sacro Graal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

