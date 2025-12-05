Come vedere la replica di X Factor 2025
A distanza di diciassette anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, è tornato nel 2025 con la sua diciannovesima edizione di X Factor Italia in onda su Sky. Come sempre, il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con la riconferma di Giorgia alla conduzione. Ad assumere il ruolo di giudici sono invece Manuel Agnelli, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. 🔗 Leggi su Tutto.tv
